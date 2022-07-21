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英國多間超市雪櫃熱到壞 民眾買唔到急凍食品（多圖）

環球社會熱點 18:13 2022/07/21

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英國連續多日受熱浪侵襲，倫敦甚至錄得破紀錄高溫。社交網站流傳多張相片及影片，英國網民聲稱因天熱太熱，導致多地超市冰箱及凍櫃故障，被逼清空所有新鮮食物及奶製品。民眾只能購買貨架包裝食品。

美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片） 【下一頁】

來自英國埃塞克斯郡（Essex）、利茲（Leeds） 及東北部Tyne and Wear的民眾，紛紛在社交網站分享熱浪期間各地超市情況。網民指，Tesco、Aldi及其他超市的冰箱及凍櫃因天氣太熱而故障，逼使超市要清空所有新鮮及急凍食物。

居住埃塞克斯Chelmsford的網民張貼相片，顯示當地Tesco將所有凍櫃貨架遮蓋，並在通道入口張貼告示指，「因極端天氣情況，凍櫃發生故障使貨品庫存不足，敬請見諒」。

有來自利茲的網民張貼影片，聲稱Tesco超市有80%凍櫃故障；網民指Aldi亦出現相同情況，因前一晚天氣太熱，導致冷凍系統故障，無法購買冰鮮食品。

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拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪 【下一頁】

Aldi發言人表示，全國只有少數分店急凍設備出現問題，絕大多數店舖已恢復正常運作。Tesco則稱，大部分受影響食品暫時轉移至店舖後面的冷藏裝置。

零售聯盟（British Retail Consortium）代表亦指，因過去數日氣溫異常，個別商戶急凍設備故障，零售商已丟棄部分受影響產品，保障消費者健康。

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責任編輯：郭麗明

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