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【遊戲股】網易再彈2%　據報7.25於中國上綫《暗黑破壞神：不朽》　

股市 09:27 2022/07/22

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【遊戲股】網易據報7.25於中國上綫《暗黑破壞神：不朽》　網易美股造好

網易 （09999） 與動視暴雪（美：ATVI）合作推出《暗黑破壞神：不朽》（Diablo Immortal）已於亞太地區上綫，但中國上綫一直未有期。內媒引述消息指，網易將於7月25日在中國上綫遊戲《暗黑破壞神：不朽》。

網易今日再彈2.2%，報156.2元，本周累彈16%。

商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點，看【下一頁】

《暗黑破壞神：不朽》原訂於6月23日於中國上綫，但官方以「多項優化調整」為理由突然於6月19日宣布延期，同時官方微博也因「違法相關法律」而禁言。

《暗黑破壞神：不朽》為大型多人線上動作角色扮演的遊戲，讓玩家可獨自一人在聖休亞瑞奮戰，或與旅程中遇到的冒險者一同過關斬魔。該遊戲於7月初已於香港、印尼、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣以及泰國上綫。

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編輯：袁諾曦

港股 網易－S（09999） 網易（美：NTES） 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）

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