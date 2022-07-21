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【私人貸款】大新銀行推優化私人貸款服務　料今年私貸業務錄單位數增長

股市 17:33 2022/07/21

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大新銀行 （02356） 宣布推出優化私人貸款服務，即日至9月底成功申請分期「快應錢」，實際年利率可低至1.38％，貸款額高達200萬元，還款期可達60個月。該行推出極速私人貸款申請方案，客戶透過智能手機經「e直通距貸款申請」、親身到分行或致電熱線申請，只需身份證，毋須地址及入息證明，最快15分鐘可成功批核及提取貸款。

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健表示，經內部調配資金成本後，而推出1.38％的實際年利率的私貸優惠，按年低30點子，但環球及本地息率上升，升息趨勢成型，及後該行再回籠吸納的資金料會貴，故相信該行9月底過後推出的貸款優惠，實際年利率很有可能不像現時般平。

5月新造私貸生意較3月有雙位升幅

他又指，疫後物價升，但經濟復蘇中，客人信心改善，願意外出消費，借錢意欲增加，冀可借多些以滿足財務需要，故私貸額上限由此前120萬元，增至200萬元。他說，今年4月疫情限制措施放寬、恢復晚市堂食後，該行5月新造私人貸款生意額比3月有雙位數升幅，預料今年私人貸款業務錄單位數上升。

去年10月拆息低企下，多家銀行推低息稅貸搶客，鄧子健認為，難預測息口變動，但從目前利息一直向上的趨勢，預期今年底的稅貸利息應較去年貴。

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港股 拆息 私人貸款 大新銀行（02356）

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