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【ESG】東亞中國協助山東高速集團發行5億美元綠債　集資用於可再生資源等低碳領域

Hot Talk 17:24 2022/07/21

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東亞中國協助山東高速集團發行5億美元綠債。

東亞銀行 （00023） 宣布，其全資附屬的東亞銀行（中國）聯動香港母行發債服務團隊，協助山東高速集團有限公司成功發行5億美元3年期綠色債券。所募資金將主要用於可再生資源、清潔交通、能源效率、污染防控等綠色低碳領域。

較早前，東亞銀行向其士國際集團有限公司提供一項港幣5000萬港元的綠色貸款，以及為利奧紙品集團提供一項1.5億港元的可持續發展表現掛鈎貸款。

東亞銀行表示，該行目標是透過支持客戶經營對環境和社會負責的業務和項目，擴大該行的綠色和可持續發展融資組合。該行會為客戶提供過渡融資方案，協助客戶透過提升能源效益、建立可持續的供應鏈、以及增加可再生能源的使用，實現碳中和。

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