【NFT禁令】Minecraft頒布新禁令　抵制區塊鏈內容

NFT交易騙案頻生，近日甚至有NFT創作者疑借經典沙盒遊戲 《Minecraft》之名行騙，連人帶款消失。《Minecraft》於最新官網網誌表示，禁止將區塊鏈技術整合至遊戲當內，避免玩家的投機行為及違反《Minecraft》長久以來推廣的「共同遊玩」及「創造包容」精神。

《Minecraft》開發商Mojang Studio是次於網誌中表明對於區塊鏈與NFT商品的立場，為《Minecraft》玩家確保享有安全性及遊戲體驗，除了禁止將區塊鏈技術整合至伺服器應用中，也不可將遊戲中內容如造型、角色物品等透過區塊鏈技術，創造出「具有稀缺性的數碼資產」。

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該團隊表觀察到，有第三方創造於遊戲內使用NFT商品，並鼓勵玩家透過參與遊戲內、外的活動來贏取NFT獎勵。惟此舉衍生的投機行為，「將令玩家將注意力由玩遊戲轉移至獲取暴利」，與其理念背道而馳。而第三方發行NFT商品在技術上是否可靠，也無法判斷；一些惡意哄抬NFT價格的行為也可能造成玩家的金錢損失。

綜合以上多項原因，Minecraft團隊亦鄭重聲明，公開拒絕NFT相關內容，並且表示目前未有計劃在遊戲中整合區塊鏈技術。

責任編輯：張寶燕

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