【香港經濟】6月通脹加速至1.8%、去年底以來最勁　受能源、衣履及食品帶動

▲ 香港6月通脹加速至1.8%，受能源、衣履及食品帶動。

政府統計處公布2022年6月份的消費物價指數，整體消費物價按年升1.8%，較5月份的相應升幅1.2%為高，主要是由於政府在5月提供較高電費補貼的影響，在6月已大部分消散所致。剔除所有政府一次性紓困措施的影響報之基本通脹率亦為1.8%，較5月份的1.7%略高。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至6月止的3個月，平均每月升幅為0.1%，與截至5月止的3個月的相應升幅相同。剔除所有政府一次性紓困措施影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（升14.1%）、衣履（升5.5%）、基本食品（升4.8%）、外出用膳及外賣（升3.5%）、交通（升2.1%）、耐用物品（升1.9%）、煙酒（升1.6%）和雜項服務（升1.2%）。

外圍價格壓力預期將持續顯著

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%。能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著。其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。

鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著。不過，由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。政府會繼續留意情況。

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責任編輯：余倩敏