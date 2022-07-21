【盈警股】 受投資收益大減拖累 料中期轉蝕最多7.5億人民幣 眾安在綫急挫一成

眾安在綫（06060）發盈警，料中期業績轉蝕逾6.5億元人民幣，加上被多間大行唱淡，拖累股價今日（21日）急挫，一度跌近15%，低見19.14元，收報20.15元，仍大跌10.4%，成交額3.1億元，為科指成份股中表現最差。

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集團指，受累於資本市場低迷導致公司投資收益大減，以及人民幣匯價貶值導致公司以美元計價債務產生匯兌損失，預期截至6月底止的上半年，將錄得6.5至7.5億元（人民幣，下同）虧損，去年同期錄得未經審計淨利潤6億元。

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野村發表研究報告指，預測眾安上半年歸屬股東淨虧損將達到3.8億元，集團虧損約7億元，當中主要受投資疲軟和匯兌損失所拖累。基於上半年虧損，該行亦將眾安2022至2024年每股盈利預測分別下調59%、7%及6%，目標價由27.62港元下調近15%至23.58港元，維持「中性」投資評級。

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記者：郭秀慧