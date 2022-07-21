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【職場熱話】請AL見工被踢爆 上司要求暫停搵工 打工仔感兩難 「擔心佢覺得我沒義氣」

理財智慧 18:07 2022/07/21

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人望高處，打工仔想提升人工，搵工跳糟自然是最快捷的途徑，不過近日有網民在網上討論區發帖，指自己幾次請年假（AL）去見工，終於被上司發現，要求他暫時不要搵工住，令網民感覺陷入兩難。

網民請年假搵工被發現經歷：

    點擊圖片放大
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同場加映：【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

此帖發表後，惹來網上熱烈討論，有不少網友力撐發帖者，認為請年假是打工仔的權利，不用理會他的上司，表示「請年假基本不用講理由，年假係法例要求，主管只是大你」、「唔批AL咪SL囉」、「佢叫你走，你可以走，仲可以要求賠錢。點解唔走？ 怕搵唔到工？」、「梗係走啦，就算你搵唔到留低，而家都搞到面左左啦，實玩死你」

也有意見認為網民搵工不應太高調，一旦被上司知悉，即使不走亦必定被針對。「你認為咁樣揚左你會有好日子過咩？唔係話唔可以騎牛搵馬，但你搵工搵到咁揚，完全唔俾面，公司上級玩針對都好正常！」、「下次醒水啦，如果唔係想留公司，咁唔好咁直接同上司講，如果你都有心，都仲可以講下條件」、「乜你咁蠢㗎，搵工緊係靜靜雞，死口唔認啦」

其他網友回應：

佢知道你有離心就算留你都只因暫時缺人，決定了走的話根本冇需要想太多。打工而已，啱做就做唔啱就走正常不過，今日你唔走，以後佢玩你就後悔啦

你係有心走佢出到聲你做乜唔走？俾我就問返佢：你而家係咪即炒？定我俾信你？

把口喺自己度，死口唔認人哋都冇符，人哋只係試探下你，你自爆攞嚟衰。依家爆咗就積極搵工啦

唔使講大話，你話有私人事要做咪得囉，上司唔係家人，唔使交待得咁清楚

有機會點解要放棄？掉返轉，公司想減薪裁員果時，老闆會唔會等我供完層樓之後先呢？

同場加映：【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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責任編輯：李兆明

 

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