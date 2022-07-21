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【有相睇】大圍金獅花園驚現400萬以下成交　低層殘舊兩房戶360萬沽

股樓投資 16:55 2022/07/21

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樓市前景未明，近期二手市場已響起多項警號，就連上車屋苑都多了蝕讓買賣，其中大圍金獅花園的低層兩房單位，僅以360萬元易手。

市場消息指，金獅花園1期A座低層4室，實用面積270平方呎，兩房間隔，原叫價400萬元，終減價40萬元，以360萬元易手，低市價約一成。從代理提供的相片可見，單位殘舊，買家要花一大筆錢翻新。

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2004年9月以55萬元購入上址，持貨近18年，現帳面勁賺305萬元，物業期內升值5.5倍。 

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 金獅花園 金獅花園1期 大圍

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【盈警股】 受投資收益大減拖累 料中期轉蝕最多7.5億人民幣 眾安在綫急挫一成

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