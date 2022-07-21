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【用戶私隱】關注跨境數據流通　Google支持發展共通框架

科技 16:39 2022/07/21

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當網絡應用普及，用戶數據跨區轉移的情況會更普遍。（美聯社圖片）

全球各地對跨境數據轉移關注增加，Google 隱私長Keith Enright就指該公司支持「全球跨境隱私規則」(Global Cross Border Privacy Rules，簡稱CBPR) ，並認為發展出的框架可助日後推出不同服務。

【Google Play】Google下調Google Play開發者費用 容許使用第三方支付系統

Keith Enright在網上會議上表示，「全球跨境隱私規則」（CBPR）有助保護用戶私隱，亦能推動數據互通的框架，他指出，互聯網本身就是一個全球數據互通的架構，有數據互通才可有今日不同的服務如網上會議等。而在各地關注跨境數據轉移情況下，Keith Enright強調Google會與不同地區的立法機構保持溝通，保證該公司能在各地提供服務。

【新能源】Google、雪佛龍融資94億元 投資核聚變初創公司

要制定數據跨境互通，各地政府和政策制定單位需合作，Keith Enright認為最重要的是各地達成共識，以新的架構來同時保障隱私權與必要的資料流通，他補充，Google在保障用戶私隱方面，有聯盟式學習(Federated Learning) 及差分隱私（Differential Privacy）函式庫技術有助保障用戶，前者是直接在用戶自家設備上的運作的機器學習技術，用於數據運算，並不需要連上Google亦能進行，後者則主要在分析數據時只抽取沒有用戶私隱的部份，兩種技術都企圖將用戶自家數據分離於整體分析之外，以保障私隱。

記者：彭振濠

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