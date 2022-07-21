約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線

英國首相約翰遜周三（20日）出席任內最後一場國會答問，他不改其言辭鋒辣本色，他寄語接任人「緊記留意身後」，不要像他一樣被內閣逼宮倒台。約翰遜最後以一句「後會有期」（hasta la vista，baby），為其未來去向留伏線。

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約翰遜（Boris Johnson）周三出席任內最後一場首相答問會，與在座議員唇槍舌劍。約翰遜完成國會答問後，表示自己任內助國家度過新冠肺炎疫情、支援另一個國家對抗野蠻，任務已大致完成。

約翰遜寄語未來接班人，緊記要與美國保持密切聯繫、支持烏克蘭以及全球自由及民主。未來首相要盡一切所能減稅，放寬管制吸引外資及人才，使英國成為最宜居及投資的地方。

約翰遜最後亦不忘嘲諷有份推他落台的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）。他強調保守黨應考慮選民需要甚麼首相，稱統治國家並不是在Twitter紙上談兵。他又稱：

「我愛財政部，但請緊記，如果我們只一直聽財政部意見，英國就唔會有M25高速公路或英法海底隧道」 （I love the Treasury but remember that if we’d always listened to the Treasury we wouldn’t have built the M25 or the Channel Tunnel.）

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約翰遜亦寄語接班人「專注前方道路的同時，要記得檢查倒後鏡」（Focus on the road ahead，but always remember to check the rear-view mirror），似乎暗指要小心內閣成員捅自己一刀。

他最後感謝議會所有人，並以一句「後會有期」（hasta la vista， baby）結束講話。這句台詞來自《未來戰士續集》（Terminator 2： Judgment Day），主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的對白，主角在電影第3集再度歸來。約翰遜至今未明確表明未來去向，外界認為他或會繼續從政。

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責任編輯：郭麗明

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