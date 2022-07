約翰遜暗諷辛偉誠 引《未來戰士續集》對白留回歸伏線

英國首相約翰遜周三(20日)出席任內最後一場國會答問,他不改其言辭鋒辣本色,他寄語接任人「緊記留意身後」,不要像他一樣被內閣逼宮倒台。約翰遜最後以一句「後會有期」(hasta la vista,baby),為其未來去向留伏線。

約翰遜(Boris Johnson)周三出席任內最後一場首相答問會,與在座議員唇槍舌劍。約翰遜完成國會答問後,表示自己任內助國家度過新冠肺炎疫情、支援另一個國家對抗野蠻,任務已大致完成。

約翰遜寄語未來接班人,緊記要與美國保持密切聯繫、支持烏克蘭以及全球自由及民主。未來首相要盡一切所能減稅,放寬管制吸引外資及人才,使英國成為最宜居及投資的地方。

約翰遜最後亦不忘嘲諷有份推他落台的前財相辛偉誠(Rishi Sunak)。他強調保守黨應考慮選民需要甚麼首相,稱統治國家並不是在Twitter紙上談兵。他又稱:

「我愛財政部,但請緊記,如果我們只一直聽財政部意見,英國就唔會有M25高速公路或英法海底隧道」

(I love the Treasury but remember that if we’d always listened to the Treasury we wouldn’t have built the M25 or the Channel Tunnel.)