【互認基金】北上基金累計吸資115億元 南下產品吸10億

▲ 今年北上基金累計吸金115億元人民幣。

外滙管理局統計5月份的中港互認基金數據，截至今年5月底，本港資產管理公司在內地銷售的北上基金，累計淨流入額逾115.04億元（人民幣，下同），較3月份的116.39億元，按月減少1.3億元。

北上基金已連續7個月呈走資，以最新的吸資額逾115億元計，相比去年底的142.4億元，驟減27億元；以幅度計，急跌19%。

至於內地資產管理公司，把旗艦產品在港推售的南下基金，經歷14個月的淨吸資，3月份終於斷纜，出現單月度的走資情況。該吸資數字4月一度回升，可惜5月又再轉跌，累計淨吸金10.78億元計，較4月時的10.84億元、減約619萬元。

ETF通出台後 北水轉買ETF

跨境互認基金於2015年中面世，2016年1月起，外管局每月公布互認基金的淨申購額。不過，隨着跨境ETF通於7月4日正式出台，首兩周南向的總成交額為26億元，北向是2.81億元，巿料北水分流，內地「基民」轉投買賣套現更易的ETF。

基金互認措施自推出7年以來，北上基金的銷情雖逐漸放緩，但北熱南冷仍未逆轉，意即北上基金的吸資額遠較南下產品多，累計多逾百億元。難怪吸引滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、惠理 （00806） 、摩通、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 、行健宏揚、騰訊 （00700） 有份的高騰基金、海通，以及博時等中外資基金公司，早已爭相把省招牌的產品北上推售。證監會昨指，截至今年3月底，再有6隻北上基金獲批，令互認基金的總數增至86隻，當中北上產品佔38隻。

反觀，南下產品發展停滯不前，且自2019年易方達申批基金以來，過去3年間再未見有新基金申報，市面約有48隻產品，惟在零售層面有售料少於廿隻。何况及至去年11月起，南下銷售總額才首破10億元新關，上半年人民幣急貶近5%，再窒礙投資者的入市意慾。

此外，專家指，跨境理財通於去年10月出台，如今ETF通又登場，俱令資金分流，變相冷待互認基金，南下或北上產品恐遭邊緣化，吸資額不斷收縮。而北上基金自2020年4月創下175.55億元的高峰以來，如今吸資額驟縮逾60億元、或近35%。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪