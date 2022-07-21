  • 35°C
香港時間 : 2022721日 (四) 17:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AIA】友邦推「財策精英起動計劃」　達標者可獲高達2萬元總起動獎金

Hot Talk 16:26 2022/07/21

分享：

分享：

友邦推「財策精英起動計劃」，達標者可獲高達2萬元總起動獎金。

友邦 （01299） 宣布，在香港及澳門推出全新「財策精英起動計劃」，以吸引和培育年青專業人才投身保險行業。參加者可透過網上平台隨時隨地進行電子學習，若達到指定目標，便可正式晉身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問，及可獲高達2萬港元總起動獎金。

計劃現已接受報名，參加者可於半年的計劃期內，獲得培訓及事業發展機會，並可透過網上平台自主地電子學習，掌握專業資格、市場開拓及財務策劃技能，累積保險行業經驗。與此同時，若參加者達到指定目標，可獲起動獎金作為獎勵，完成起動計劃後，可正式投身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問。

友邦香港指，旗下友邦精英學院2011年成立，致力幫助年青而優秀財務策劃顧問踏上成為「百萬圓桌」（Million Dollar Round Table, MDRT）之路。截至2021年12月，累積培育接近8,000人次的「百萬圓桌」會員。

油價、黃金升定跌？艾德文錦輝教你期油、黃金點部署，即睇【ET財智Talk】

相關文章:

【AIA】友邦謝佩蘭：自願醫保3月按月銷售升逾2倍　未來會有新產品公佈

【百萬圓桌】友邦百萬圓桌人數第20年全港最多、送摩天輪門票　友邦詹振聲：今明兩年冀增逾1萬名代理


 

開啟hket App，閱讀全文
求職招聘 友邦保險（01299） 香港 保險行業

上一篇文章

上海復旦1385逆市升近7% 有力再上挑戰前浪頂

下一篇文章

【互聯網數據】中國上半年手遊總營收1105億人幣、按年跌3.7%　打機人數罕見減少
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】歐央行公布議息結果前　道指期貨跌36點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】歐央行公布議息結果前　道指期貨跌36點、納指期貨跌0.3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌315點　友邦跌逾4%累市　ATM跌1%至2%　內房續挫（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌315點　友邦跌逾4%累市　ATM跌1%至2%　內房續挫（不斷更新）
【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
【航空恢復】國泰航空調回停泊沙漠飛機返香港　曾泊7成機隊於海外
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨再接112億港元沽盤　本周最大額（不斷更新）
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【騰訊700】騰訊半日跌逾2%　南非大股東Naspers及Prosus疑已開始減持騰訊、過去三周豪擲百億回購　大戶倉位有序減持逾3180萬股
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌150點　李克強：不會為過高目標而出台超大規模刺激措施（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款