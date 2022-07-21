【AIA】友邦推「財策精英起動計劃」　達標者可獲高達2萬元總起動獎金

▲ 友邦推「財策精英起動計劃」，達標者可獲高達2萬元總起動獎金。

友邦 （01299） 宣布，在香港及澳門推出全新「財策精英起動計劃」，以吸引和培育年青專業人才投身保險行業。參加者可透過網上平台隨時隨地進行電子學習，若達到指定目標，便可正式晉身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問，及可獲高達2萬港元總起動獎金。

計劃現已接受報名，參加者可於半年的計劃期內，獲得培訓及事業發展機會，並可透過網上平台自主地電子學習，掌握專業資格、市場開拓及財務策劃技能，累積保險行業經驗。與此同時，若參加者達到指定目標，可獲起動獎金作為獎勵，完成起動計劃後，可正式投身成為友邦精英學院成員或財務策劃顧問。

友邦香港指，旗下友邦精英學院2011年成立，致力幫助年青而優秀財務策劃顧問踏上成為「百萬圓桌」（Million Dollar Round Table, MDRT）之路。截至2021年12月，累積培育接近8,000人次的「百萬圓桌」會員。

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