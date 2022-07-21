▲ 【保險動態】富通保險逾萬呎品牌概念中心開幕 引入VR培訓專區及智能工作坊

新創建 （00659） 旗下富通保險宣布品牌概念中心「The GalaMuse」正式開幕，中心選址尖沙咀K11 ATELIER，佔地過萬呎的多用途空間及提供不同的配備設施。富通保險稱，中心可以為公司與新世界集團 （00017） 不同業務單位提供設備與平台，進一步連接集團多元業務生態圈，成為不同業務單位及客戶合作和交流的樞紐，推進集團發揮跨產業協同效應。

富通保險透露，亦期望透過創新科技，包括場內VR培訓專區及智能工作坊，提升代理人的產能及績效。富通保險稱，「The GalaMuse」5大區域提供多元化的服務和體驗，包括：創作殿堂（展覽區）、尋夢大匯堂（多用途工作及活動空間）、 數碼空間（虛擬實境VR體驗區）嚐聚空間和尊尚私人會客室。

當中創作殿堂（展覽區）將用作與集團旗下不同業務單位定期策劃展覽和工作坊等；而尋夢大匯堂（多用途工作及活動空間）則為代理人提供發掘事業及開拓團隊的工作地點，同時會用作舉辦不同創新和交流活動，加強跨行業合作。

此外，設置數碼空間（虛擬實境VR體驗區），客戶可透過各種VR遊戲中體驗各個階段所需的保障；同時為代理人提供沉浸式培訓，協助其於更短時間內理解保險概念及行業知識。

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責任編輯：李哲毅