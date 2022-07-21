▲ 【抖音TikTok】字節跳動傳放慢2022至23年招聘計劃 教育和遊戲部門早前傳出裁員

社交平台抖音、TikTok在內地和國際間大熱，惟母企字節跳動難逃中國科技企業放慢發展步伐的走勢。隨近期字節跳動多個業務傳出重組後，內媒引述消息人士指，字節跳動CEO梁汝波近期更新個人OKR（目標與關鍵成果），大幅降低2022-2023年招聘計劃，降低組織規模增速，並提升組織效率。

報道指，梁汝波未有明確交代壓縮比例，但近期多個部門已在「去肥增瘦」。字節跳動於去年5月時曾公布，全球聘用約10萬名員工，較一年多前增約6成。

報道形容，字節跳動以往信奉「大力出奇跡」，往往短期投入大增資金和人手爭取預期結果，如企業類產品「飛書」團隊規模近8000人，遠較阿里巴巴「釘釘」、騰訊「企業微信」同類產品的團隊1000人為高。

近月字節跳動在教育、遊戲部門已經傳出裁員，當中教育部門人手減幅約8成。海外方面，TikTok最新也傳出重組，裁減部分職位，涉及美國、歐盟及英國的員工。

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編輯：麥德銘