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【有相睇】2019年購新屯門中心三房　單位有靚裝修　現竟明賺暗蝕離場

股樓投資 16:22 2022/07/21

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屯門新盤NOVO LAND早前開價，以低價搶攻，搶去大量二手客源，而該區再錄蝕讓買賣。祥益地產黃慶德表示，新屯門中心9座中層E室，實用面積597平方呎，三房間隔，早前減價22萬元，以708萬元易手，實用呎價約11,859元，屬市價成交，雖然現帳面賺約15.2萬元，但扣除使費後，料虧蝕離場。 

代理透露，買家為同屋苑住客，早前決定「細屋搬大屋」，沽出原本自住的兩房單位後，終睇中上述單位，因上址設雅裝連傢電，可即買即住，加上業主增加議幅，肯減價22萬元，故購入自用。 

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資料顯示，原業主於2019年以約692.8萬購入單位，持貨剛滿3年，可避免繳付額外印花稅（SSD），雖然現帳面賺約15.2萬元，但扣除使費後，料虧蝕離場。

延伸閱讀 2022年最平新盤　屯門NOVO LAND折實329.7萬起　首設漸進式供款安排【下一頁

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 新屯門中心 祥益地產

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【有相睇】大圍金獅花園驚現400萬以下成交　低層殘舊兩房戶360萬沽

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