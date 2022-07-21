【有相睇】2019年購新屯門中心三房　單位有靚裝修　現竟明賺暗蝕離場

屯門新盤NOVO LAND早前開價，以低價搶攻，搶去大量二手客源，而該區再錄蝕讓買賣。祥益地產黃慶德表示，新屯門中心9座中層E室，實用面積597平方呎，三房間隔，早前減價22萬元，以708萬元易手，實用呎價約11,859元，屬市價成交，雖然現帳面賺約15.2萬元，但扣除使費後，料虧蝕離場。

代理透露，買家為同屋苑住客，早前決定「細屋搬大屋」，沽出原本自住的兩房單位後，終睇中上述單位，因上址設雅裝連傢電，可即買即住，加上業主增加議幅，肯減價22萬元，故購入自用。

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資料顯示，原業主於2019年以約692.8萬購入單位，持貨剛滿3年，可避免繳付額外印花稅（SSD），雖然現帳面賺約15.2萬元，但扣除使費後，料虧蝕離場。

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