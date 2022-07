Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土

美國名媛Kylie Jenner年僅24歲已事業有成,身價約70億港元。但她在社交媒體炫耀家有兩架私人飛機,又被揭為節省40分鐘車程改坐15分鐘私人飛機。Kylie Jenner被網民狠批不環保,而Kylie Jenner的母親據報更擔心女兒日常生活揮金如土,叫她控制開支。

Kylie Jenner上周五(15日)在Instagram,曬出她與男友Travis Scott在兩架私人飛機前的合照,並附文問男友:「你想(坐)我架(飛機)定你架(飛機)?」(You wanna take mine or yours ?)

她更被網民揭發放棄坐39分鐘的車程,乘坐私人飛機17分鐘飛行41.8公里。而她更要駕駛汽車往相反方向約半小時,才能抵達機場登機。網民炮轟她坐短程私人飛機的行為,違反她過往提倡的環保理念。

Kylie的豪宅及名車

據悉,Kylie Jenner在2020年購買龐巴迪(Bombardier)生産的私人飛機,造價高達7,200萬美元(約5.6億港元),而每年維修保養費用高達500萬美元(約3,900萬港元)。

不過由於這架飛機太大,無法在大多數私人機場降落。

美媒《Page Six》引述消息人士指,Kylie母親Kris十分憂慮女兒隨意揮霍數億美元的生活方式。Kris看到Kylie斥巨資買私人飛機後,曾勸告女兒要小心用錢及作明智的投資,不過Kylie一向隨心所欲。

據悉,Kylie單在加州已購買5幢豪宅。她2016年以1,200萬美元(約9,360萬港元)購入Hidden Hills的豪宅,主要在此居住。豪宅面積超過1.3萬呎,有8間睡房及11個洗手間。

Kylie翌年4月再以1,500萬美元(約1.17億港元)在附近購買一塊空地,聘用知名設計師打造一幢面積1.8萬呎的豪宅,内有可泊12輛車的巨型車庫、超大泳池及私人健身室。

她同一個月再斥資3,650萬美元(約2.85億港元),在加州南部比華利山Bel-Air購買一幢面積超過1.5萬呎的豪宅。

有指Kylie與4歲女兒Stormi每月的置裝費約為30萬美元(約234萬港元)。Stormi不時穿著Dolce & Gabbana、Fendi、Burberry和Gucci的服飾亮相,甚至開學就用Hermes的Kelly Ado背囊返學。

而Kylie每月的保安費用介乎30萬至40萬美元(約312萬港元),更收藏大量名車,包括價值40萬美元的林寳堅尼(Lamborghini)Aventador、價值32萬美元(約250萬港元)的白色勞斯萊斯(Rolls-Royce)Ghost及價值46萬美元(約359萬港元)的勞斯萊斯幻影。

化妝品集團Coty在2019年以6億美元(約46.8億港元)收購Kylie成立的美妝品牌Kylie Cosmetics的的51%股份。

《福布斯》(Forbes)估計,Kylie的身價略低於9億美元(約70.2億港元)。

責任編輯:鄭錦玲

