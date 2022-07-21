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Kylie Jenner搭17分鐘私人飛機捱轟 身家70億揮金如土

環球社會熱點 16:13 2022/07/21

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美國名媛Kylie Jenner年僅24歲已事業有成，身價約70億港元。但她在社交媒體炫耀家有兩架私人飛機，又被揭為節省40分鐘車程改坐15分鐘私人飛機。Kylie Jenner被網民狠批不環保，而Kylie Jenner的母親據報更擔心女兒日常生活揮金如土，叫她控制開支。

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Kylie Jenner上周五（15日）在Instagram，曬出她與男友Travis Scott在兩架私人飛機前的合照，並附文問男友：「你想（坐）我架（飛機）定你架（飛機）？」（You wanna take mine or yours ?）

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她更被網民揭發放棄坐39分鐘的車程，乘坐私人飛機17分鐘飛行41.8公里。而她更要駕駛汽車往相反方向約半小時，才能抵達機場登機。網民炮轟她坐短程私人飛機的行為，違反她過往提倡的環保理念。

Kylie的豪宅及名車

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據悉，Kylie Jenner在2020年購買龐巴迪（Bombardier）生産的私人飛機，造價高達7,200萬美元（約5.6億港元），而每年維修保養費用高達500萬美元（約3,900萬港元）。

不過由於這架飛機太大，無法在大多數私人機場降落。

美媒《Page Six》引述消息人士指，Kylie母親Kris十分憂慮女兒隨意揮霍數億美元的生活方式。Kris看到Kylie斥巨資買私人飛機後，曾勸告女兒要小心用錢及作明智的投資，不過Kylie一向隨心所欲。

據悉，Kylie單在加州已購買5幢豪宅。她2016年以1,200萬美元（約9,360萬港元）購入Hidden Hills的豪宅，主要在此居住。豪宅面積超過1.3萬呎，有8間睡房及11個洗手間。

Kylie翌年4月再以1,500萬美元（約1.17億港元）在附近購買一塊空地，聘用知名設計師打造一幢面積1.8萬呎的豪宅，内有可泊12輛車的巨型車庫、超大泳池及私人健身室。

她同一個月再斥資3,650萬美元（約2.85億港元），在加州南部比華利山Bel-Air購買一幢面積超過1.5萬呎的豪宅。

有指Kylie與4歲女兒Stormi每月的置裝費約為30萬美元（約234萬港元）。Stormi不時穿著Dolce & Gabbana、Fendi、Burberry和Gucci的服飾亮相，甚至開學就用Hermes的Kelly Ado背囊返學。

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而Kylie每月的保安費用介乎30萬至40萬美元（約312萬港元），更收藏大量名車，包括價值40萬美元的林寳堅尼（Lamborghini）Aventador、價值32萬美元（約250萬港元）的白色勞斯萊斯（Rolls-Royce）Ghost及價值46萬美元（約359萬港元）的勞斯萊斯幻影。

化妝品集團Coty在2019年以6億美元（約46.8億港元）收購Kylie成立的美妝品牌Kylie Cosmetics的的51%股份。

《福布斯》（Forbes）估計，Kylie的身價略低於9億美元（約70.2億港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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