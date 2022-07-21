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【大行報告】友邦挫近5%　8月25日公佈中期業績、遭大摩降目標價至111元

股市 16:03 2022/07/21

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大摩料友邦新業務價倒退14%，降其目標價至111元。

友邦 （01299） 將於8月25日公佈中期業績，摩根士丹利料友邦上半年新業務價值按固定滙率計倒退14%、按實質滙率計跌16%，主要受累內地封城。惟按季比較，次季料較首季有改善，主要受本港及東盟市場帶動。大摩又預計，友邦新業務價值跌幅今年將持續收窄。

友邦在「摩笛」唱淡下周四走低4.8%，收報79.2元。

稅後營運溢利料僅錄1%增長

大摩同時下調友邦目標價，由124元降至111元，評級維持「增持」。與周四收市價約79元比較，潛在升幅約四成。

上半年美國加息擾動金融市場，大摩相信會導致友邦上半年內涵價值較6個月前減少6%，因當中涉及按市值計價的投資損失。與此同時，集團上半年進行派息及回購，亦會導致其盈餘減少。另外，由於總加權保費收入（TWPI）上半年放緩至約3%，友邦上半年稅後營運溢利料僅錄1%增長。

對於預測友邦上半年新業務價值跌逾一成，大摩指是同時因收入與利潤率兩者雙雙下跌所致。收入方面，內地封城及泰國市場的高基數效應，是集團上半年之年化新保費（ANP）下跌主因，這兩大市場預計累友邦整體利潤率減少6個百分點，至54%。

本港市場新業務價值增長料有6%

單計本港市場，友邦首季已錄正增長，在本地市場及澳門的內地訪客投保帶動下，大摩料友邦香港上半年可望有6%的新業務價值增長。然而，內地市場首季受高基數效應影響，第二季則顯著受封城打擊，故上半年新業務價值料減少三成。

至於泰國市場，同樣因疫情及高基數效應影響，上半年新業務價值料錄13%跌幅。不過，大摩指大部份東盟市場因疫後重啟下經濟活動增加，次季增長跌幅可望較首季有所收窄，大部份東盟市場上半年都可望錄得平穩增長。

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責任編輯：余倩敏


 


 

大行報告 港股 友邦保險（01299） 目標價 新業務價值
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