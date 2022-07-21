【人幣定存】3個月人幣定存息最高2.9厘 中美資大行罕有搶人幣

▲ 中美資大行罕有加息搶人民幣定存。

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下半年開局至今不足1個月，竟已有多達13間大小港銀調整人民幣定存息，當中4加9減。單以本周計，已有3行減息，包括港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），今天（7月21日）削減3個月或以上人幣定存年息，自7月開局至今，該行已兩度調低存息。星展早於本周一（18日）全面減人幣定存息，當中短存更是最重手，1個月年息劈0.5厘至險守1厘，且撤半年及1年兩厘息。翌日輪到工銀亞洲削短中長息。

幸而中美資大行續維持高息，最矚目的是，包括中銀香港 （02388） 率先於7月2日連環推3個特惠息，最高是1年期的2.6厘，打入3甲榜。同樣，花旗則大加1個月年息0.5厘至3.5厘，又剛延長3個月年息2.58厘優惠至本月底。本月初信銀國際調升7天及1個月人幣定存年息0.8厘，7天的新息率至13.8厘，1個月為4.5厘。南商也加不同存期的年息。

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反觀，小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（AirStar Bank），上商、華僑永亨、招商永隆及建行亞洲卻先後減息。

專家指，中資龍頭行作為人民幣主要清算行，與美資大行一樣，以往鮮有搶人幣，但踏入第3季，憧憬通關及互換通機制或於年底出台等，難怪大行較中小行積極，皆因大行高息吸存的出路遠較中小行多。

此外，比併發鈔行的人幣定存息，中銀香港3個月年息有2.2厘，跟滙豐看齊，卻險勝渣打香港 （02888） 的2.1厘。半年期年息中銀有2.3厘，追貼渣打，兩行皆跑贏滙豐的2.2厘。1年期息率中銀享2.6厘，亦與渣打相同，兩行拋離滙豐的2.2厘。

檢視短中長息的最高息選擇，目前1年期最高息呈雙冠，信銀國際及富邦年息皆為2.9厘。半年、3個月及1個月年息以富邦居首，半年及3個月皆為2.9厘，1個月報5厘。7天也有雙冠王，南商及富邦年息俱為13.88厘。

在岸價今午報6.7631，中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，聯儲局持續進取加息及縮表，美元整體強勢未變，中美息差對人民幣不利，但内地下半年經濟將出現復甦，對滙率有支持作用。料下半年人民幣高低位介乎6.6至6.9，年底目標價為6.75。

另方面，全球緊盯中美破冰對話，外電指10天後拜登擬跟習近平通電，但暫無意討論削關税等焦點熱話。

那邊廂，今年底若「互換通」正式出台，料人民幣需求驟增。 中銀香港首席經濟學家鄂志寰博士早前表示，香港回歸25週年，亦是債券通開通5週年之際，「互換通」業務宣布啟動，標誌着中港互聯互通合作的又一重要舉措落地，將進一步鞏固香港國際金融中心地位。「互換通」以人民幣利率互換為試點產品，通過跨境金融市場基礎設施連接，使投資者便捷地完成人民幣利率互換的交易和集中清算。

鄂志寰又說，在當前境外投資者持債規模擴大，利用衍生品管理利率風險需求持續增加，推出「互換通」讓中港互聯互通機制可交易品種更為全面，激發新的活力。且'將有利於投資者管理利率風險，減少利率波動對其持有債券價值的影響，平緩資金跨境流動。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪