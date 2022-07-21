▲ 【互聯網數據】中國上半年手遊總營收1105億人幣、按年跌3.7% 打機人數罕見減少

中國音數協遊戲工委（GPC）與中國遊戲產業研究院發布《2022年1-6月中國遊戲產業報告》，指出上半年中國遊戲市場實際銷售收入1477.89億元（人民幣，下同），按年下降1.8%；而中國遊戲用戶約6.66億人，按年下降0.13%。

報告指出，上半年疫情帶來的重重阻礙下，中國遊戲市場實際銷售收入按年有所下降，用戶規模也略有縮小。為應對此局面，遊戲產業正努力向精品化、多元化方向發展，繼續提升研發、運營能力，以促進信息消費升級、推動消費持續恢復。

分析：中國遊戲行業用戶增長紅利近乎消退

值得留意是，中國上半年手遊收入同步下降，期間銷售收入1104.75億元，按年回落3.74%。報告又分析指，中國遊戲用戶規模穩中略降，行業用戶增長紅利近乎消退，進入存量競爭時代。

上半年中國電子競技遊戲市場實際銷售收入為637.12億元，接年降低11.59%。

美國成海外遊戲市場貢獻最高地區

海外市場方面，中國自主研發遊戲在海外的實際銷售收入達89.89億美元，按年增長6.16%，但增長率有所下降。海外收入貢獻方面，美國市場佔31.72%，日本市場佔17.52%，韓國市場佔6.29%，這三個國家依然是中國遊戲企業出海的主要目標市場，合計佔比達55.53%。

報告提到，上半年中國遊戲產業未成年人保護工作成效凸顯；國內游戲市場收入下降，生產、消費與投融資均受到疫情影響；海外市場競爭逐漸加劇等。

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記者：李哲毅