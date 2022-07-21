【ET講股通】梁耀康：內房陰霾未散（第二版︰加入文字內容）

恒生指數開報20811點，跌78點，及後走勢向下並曾反彈，惟尾市跌逾300點，暫報20554點，成交866億元。恒生科技指數跌0.33%，報4561點。友邦 （01299） 跌近5%；騰訊 （00700） 跌1.5%；阿里巴巴 （09988） 跌1.2%、美團 （03690） 跌逾2%。內房股陰霾未散，午後跌幅加大，中海外 （00688） 跌3.8%、華潤置地 （01109） 跌3.8%、碧桂園 （02007） 挫逾6%。獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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恒指全日跌315點，收報20574點，大市總成交1,016億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，大市今日相對偏軟，內房消息繼續發酵，拖累內房股。雖然美國總統拜登指未來會與國家主席習近平通電話，但未能刺激港股表現。內地愈來愈多業主因項目爛尾而發布強制停貸通知書，令市場對內房憂慮未止，觀望中央會否有相關措施出台。

另外，國務院總理李克強稱不會為了過高增長目標而推出超大規模刺激措施，意味全年5.5%增長目標未必達到，以及短期未必再有大型措施。這可能令市場失去政策憧憬，不利A股，留意滬指會否下行形成跌勢，港股情況亦類似，恒指今日失守之前的低位，若一浪低於一浪，或下試19000水平的支持。

大行調低目標價 友邦股價大跌

金融股是今日領跌大市的板塊，友邦 （01299） 、滙豐 （00005） 和內銀內險股均表現疲弱。友邦之所以下跌，主要有數個原因。一是、大摩和瑞信調低友邦目標價，憂慮保單價值下跌。二是、百萬圓桌（MDRT）香港會員數字降低，市場憂慮內地客減少。三是、市場預期通關又押後。友邦近年業務主力靠內地客增長，若非權重股，應早已跟從內險股下跌。惟長遠來說，友邦的業務質素亦不用擔心，持貨者可考慮跟大隊獲利沽貨，而無持貨者則可考慮股價跌到70至75元時吸納。

重磅股方面，騰訊 （00700） 跟隨大市偏軟，南非大股東開始減持，增加港股短期下行壓力。另外，遊戲股受國策支持，可留意網易 （09999） 和心動 （02400） 。

潛力股推薦中國財險 憧憬汽車增長

至於今日潛力股，推薦中國財險 （02328） 。中國財險承做汽車保險，由於未來內地汽車增長預計持續強勁，故財險業務可以維持不俗表現。入市策略為分注買入，第一注在8元以上，而倘大市向下，第二注在7.5元或以下水平吸納，待回穩再買第3注；股價上望9.5至10元，而止蝕位約6.9元水平。另外，國航 （00753） 也可留意，若向下至5.5元水平，可考慮入市，憧憬增加國際航綫。

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