▲ 【華置127】華置暑期工吸引近3000名學生申請 多人想加入劉鑾雄慈善基金工作

華人置業 （00127） 於6月底至7月初招募逾百名暑期工，吸引接近3,000名學生申請多個不同職位，申請者以高中生及大專生為主。華置指，集團多個部門之中，他們最想加入的部門為市場推廣及法律，同時有很多同學希望成為劉鑾雄慈善基金的「情緒管理專才」及「尋人專家」，幫助有需要人士。

相關部門的主管自 7 月初起加緊檢視申請者提交的履歷表，並陸續與合適的同學進行面試。多名主管表示，對於申請者的面試表現感到滿意，並已即時決定聘請，又承諾於工作期間會給予其學習機會及作出指導。

華置行政總裁陳凱韻與個別同學面試，以及向一些已經上班的同學了解其工作情況。她表示，看到不少同學應徵慈善基金的工作，期望他們為集團注入新思維、新動力。

相關文章：【華置127】華置去年度轉蝕35億不派末期息 出售恒大股份錄已變現虧損近79億

相關文章：【華置127】華置斥42億元重建及活化倫敦旗艦項目120 Fleet Street 料新大樓2026年上半年落成（多圖）

相關文章：【劉鑾雄旗下】華人置業慶成立100年向員工派1萬元 合資格市民最多獲300元獎、「默書100分」都有獎

#玩遊戲贏獎金，總值港幣3萬元！立即參加「全民股獎」#

編輯：陳韻妍