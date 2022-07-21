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領展傳或競購 新加坡大型社區商場組合

股樓投資 16:13 2022/07/21

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新加坡地產營運商Mercatus傳放售多個當地社區商場，物業組合總值40億坡元即約29億美元。根據外電報道，物業組合吸引多個大型投資者的興趣，包括本港的領展(00823)及新加坡最大房託凱德綜合商用信託(Capitaland Integrated Commercial Trust)的興趣。其他競爭者還包括新加坡地產商Frasers Property 和Far East Hospitality Trust等。傳有關放售將在本月底截標。領展及Mercatus對有關傳聞不予置評。領展全日收報63.3元跌1.5%。

【騰訊700】騰訊入股 居家養老服務商福壽康  詳情請看【下一頁

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

綜合新加坡媒體報道，Mercatus下次放售的社區商場項目有4個，包括新加坡西部大型商場Jurong Point，宏茂橋商場AMK Hub，新加坡東北部大型商場NEX的一半權益，以及Thomson Plaza 商場的一部分樓面。上述市郊商場全位於當地地鐵站上蓋。

領展早前發表2025年願景, 預期到2025年，位於澳洲、新加坡、日本和英國等海外市場的物業總值比重佔10至15%。現時，領展尚未於新加坡及日本營運任何項目。

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撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 港股

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