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【再見安安】（附弔唁方式）大熊貓安安離世 享年35歲  全球人工飼養最長壽雄性大熊貓

理財智慧 16:00 2022/07/21

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海洋公園哀痛宣布，在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安於2022年7月21日與世長辭，享年35歲，等同於人類105歲高齡。 

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海洋公園指，安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，7月17日開始完全停止進食固體食物，只飲用食水和電解質飲料。與此同時，牠的活動量大幅減少，休息時間亦相對增加。對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。 

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不幸地，安安的身體狀況變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命在已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署的獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監馬伯樂於上午8時40分在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。 

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安安與雌性大熊貓佳佳在1999年3月11日一起抵港，佳佳於2016年逝世，享年38歲，是全球在人類照顧下最長壽的雌性大熊貓。海洋公園感謝國家送贈珍貴的大熊貓予香港特別行政區，這個瑰贈彰顯中央對特區的關愛。 

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海洋公園公司主席龐建貽表示：「我們衷心感激有機會在這些年來照顧安安和佳佳，相關安排令海洋公園發展成為大熊貓保育的一個重要基地。安安和佳佳這對長壽大熊貓自1999年進駐海洋公園以來一直擔當著保育大使的重任，協助公園宣揚自然生態和保育知識。」 

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龐建貽續稱：「安安與公園共同成長，作為海洋公園大家庭不可或缺的一員，牠與廣大市民及來自世界各地的訪客建立了深厚的友誼。多年來，安安為大家帶來無數歡樂回憶，我們將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影。我謹此感謝公園動物和獸醫團隊日以繼夜守護安安，相信公園的訪客會與我們一起向安安致以最後的敬意。安安較一般大熊貓長壽，牠的一生印證了海洋公園對大熊貓提供最卓越護理及醫療的承諾，以及中國大熊貓保護研究中心過去多年作為公園重要夥伴的成果。未來，居於「大熊貓之旅」的盈盈樂樂會繼續圓滿安安佳佳的使命。」 
 
海洋公園將在「香港賽馬會四川奇珍館」及公園Facebook專頁上設置弔唁冊，讓訪客悼念這位深受愛戴的動物大使。

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記者：陳詠妍
 

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治療 大熊貓 安樂死 海洋公園

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