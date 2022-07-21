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【大行看法】東亞聯豐：中港股市已很大程度反映宏觀經濟疲弱等負面情緒　對中資股看法趨正面

股市 15:33 2022/07/21

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【大行看法】東亞聯豐：中港股市已很大程度反映宏觀經濟疲弱等負面情緒　對中資股看法趨正面

東亞聯豐表示，中港股市年初至今經歷的調整，很大程度已反映對宏觀經濟疲弱和地緣政局緊張等負面情緒，目前的消費刺激政策、放寬房地產政策和為互聯網監管審查行動降溫，預料將持續改善市場情緒，而以中港股市目前的估值看，中期內再下行空間有限。

增持中國非必需消費品和金融板塊

因此該行對中國市場看法趨正面，寬鬆政策支持是主要原因，故基金增持了中國非必需消費品和金融板塊，選股時留意多個指標，首選資產負債表穩健和自由現金流充足並具有領導地位的企業，而有股票回購計劃的企業亦看高一線。

「基於地緣政治衝突、減碳、過去十年的投資不足和不斷上升的通脹和能源價格等等原因，目前繼續看好澳洲及東南亞的能源股。」

中泰證券：第三季離岸中資股風險偏好未必積極改善【下一頁】

東亞聯豐指，由於供應鏈失衡及各地政策方針改變，投資團隊還看好供求失衡的受惠行業，基金將繼續增持澳洲和中國的能源和工業股。至於債券配置方面，基於全球利率上升和國內債券市場疲弱，會為高槓桿企業再融資帶來風險，繼續減持中國高收益債券，同時對澳門博彩公司發行的高收益債券保持審慎。

美國方面，東亞聯豐認為，美國個人消費支出（PCE）和製造業採購經理指數（PMI）走弱，反映美國經濟有轉趨疲弱的跡象，歐洲經濟也預期因持續的通脹和能源危機而受到打擊，而隨世界各國對經濟衰退的擔憂開始浮現，中國經濟的韌性較強，加上中國貨幣政策向來不太受到外圍影響，在美國聯儲局持續收緊貨幣政策之際，中國卻維持寬鬆政策，相信中國市場將重新吸引更多投資者的興趣。

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編輯：陳韻妍

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