【電動車應用】三星SDI斥102億元　馬來西亞設新電池廠

全球排名第六的電動車用電池企業，三星集團旗下電池事業三星SDI，近年瞄準電動車電池市場，不斷注資擴大產能。三星SDI 今（21）日更表示，將斥資1.7萬億韓元（約102億港元）於馬來西亞建新電池廠，預計2024年開始量產圓柱型電池，應用在電動車等產品。

三星SDI 表示，馬來西亞新電池廠將生產「21700電池」，即寬21毫米、長70毫米的圓柱電池，應對持續增長的電池需求。同時預計新電池廠將成為三星SDI設定2030年為全球電池龍頭的目標起點。

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研調市場研究機構SNE Research數據顯示，截至今年5月，內地電池巨頭寧德時代的電池市佔率為33.9%，仍然穩坐電池「一哥」地位。LG能源解決方案公司與比亞迪並排第二，市佔率為12.5%，其他依序為Panasonic（9.9%）、SK創新（6.6%）與三星SDI（5.1%）。

除了馬來西亞，三星SDI於南韓、中國、匈牙利均有設廠，目前的電動車電池客戶包括寶馬（BMW）、福特（Ford）、福士汽車（Volkswagen，VW）等。是次投資的新廠，將為馬來西亞的第二座廠房。

責任編輯：張寶燕

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