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美國4歲童受被捕父親唆使 開槍射執法警員（有片）

環球社會熱點 15:24 2022/07/21

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美國不時傳出有小孩因把玩槍械而導致悲劇出現，近日有影片流傳，指一名4歲男童受被捕父親唆使及命令，竟然向正在執法的警員開槍。幸好事件中無人受傷，警員亦保持克制，未有開槍反擊。

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猶他州警方周三（20日）公布一段影片，顯示一群警員於2月12日拘捕27歲男子約翰遜（Sadaat Johnson）期間，被其4歲兒子開槍射擊。片中可見，警員聽見槍聲後，立即安撫在車輛後座開槍的男童。

警方表示，事發當日約翰遜因訂單問題與麥當勞職員衝突，並有指曾舉槍威脅店員。警員接報後到場處理，因要求約翰遜落車不果，其後拘捕對方。片段中警員強行把約翰遜拉出車外，並把他壓在地上及戴上手銬。

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其時，一名警員發現車輛後座有人舉槍，通知在場同僚小心，並及時撥開槍枝，避免射中同事。警員察覺槍手為兒童後，提醒同僚冷靜。警方初步調查後指出，是約翰遜指使兒子開槍。涉事兒童事後向警方表示，因為想要回父親才開槍。

約翰遜被捕後於3月初遭起訴虐待兒童﹑企圖傷害及拒捕。約翰遜否認曾舉槍與店員爭論，並聲稱對店內發生的事件失去30秒記憶。約翰遜亦承認，4歲兒子非第一次接觸真實槍械。

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責任編輯：吳漢培

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