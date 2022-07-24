【人才管理】諮詢公司採混合管理模式　允員工創業、期權方式獎勵

▲ Inspect Element創辦人蘇健德表示，現時不少大企業願意招聘曾任職初創的人。（陳永康攝）

初創企業一向在企業文化、員工福利有別於大型企業。本地初創諮詢公司Inspect Element除了實行彈性工作等措施，也引入大企業的文化，實行混合模式管治。

面對人才短缺，亦以兩招迎合新世代員工，其創辦人蘇健德認為，訂立清晰職業生涯給年輕人是十分重要。

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訂清晰職涯 定期面談了解

雖然是初創，但蘇健德對於管理公司也有不同看法，並嘗試將大企業的文化融入公司當中。他表示，公司所涉及的範疇較多，如初創投資、初創諮詢等，與一般初創只涉及一種產品或服務不同，因此在管理方面需採取融合模式。例如以初創常見的期權方式獎勵員工，同時如大企般採用跨部門合作、訂立關鍵目標與市場上其他企業合作。

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蘇健德也分享上月公司招聘職位的經歷，其中有職位更吸引250人應徵，最後只聘請一人。他指，要吸引求職者應徵職位，需要從招聘廣告中着手。他續指，現時大部分招聘廣告較為單向，只列出公司所需人才，反而較少提到應徵者選擇公司的原因、公司適合他們的地方等。

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記者：廖淑瑩

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