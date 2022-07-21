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【服務受阻】Microsoft Teams今早全球大死機 全球每月活躍用戶逾2.7億 回報死機用戶近5,000人

環球政經 17:23 2022/07/21

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微軟的Microsoft Teams今早發生全球死機！根據監察網絡狀態的DownDetector網站顯示，今早9時起收到近5,000名用戶報告Teams無法使用，本港用戶亦受波及，影響範圍包括訊息傳送、視像會議以至招聘面試需要改期等。微軟「Microsoft 365 Status」官方推特帳號在上午近10時表示發現問題，至12時過後功能開始陸續恢復，截至下午4時大部分服務已基本恢復運作。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

Microsoft Teams是不少企業日常運作不可或缺的一部分，因為企業員工都需要使用其服務進行內部溝通、相互發送消息、撥打電話和組織工作流程等工作，微軟在今年1月曾公開Teams的全球每月活躍用戶逾2.7億，這與疫情期間人們在家工作對於網上會議及傳訊工具等的需求飆升有關，並令工作組織將相關安排採納為恆常安排。

近日北半球天氣持續酷熱，有網民笑稱熱浪導致伺服器死機。不過，微軟365團隊方面就確認，這是因最近部署的內部儲存服務出現中斷所致，已採取行動重新安排部分流量線路。

【職場熱話】畢業後一心只想做文員 打工仔期望輕鬆舒服過日子 慘遭女友投訴欠缺上進心【下一頁】

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責任編輯：嚴浩文

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