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【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：對業務沒影響

Hot Talk 19:18 2022/07/21

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【HSBC滙豐】滙豐前海證券設中共黨支部、成外資投行首例　滙豐：黨委對業務沒影響

HSBC滙豐 （00005） 今年4月增持內地合資證券公司滙豐前海證券39%股權，令持股增至90%。外電報道指，滙豐前海證券最新設立中共黨委，成為目前7家在內地設有投行業務的外資銀行中，暫時唯一在子企設立共產黨基層組織。

內地企業設立共產黨代表組織，一般情况下，企業內黨員逾100人，才能稱為「黨委會」，而黨員人數逾3人而未及50人的企業，成立組織為「黨支部」。據本報了解，滙豐前海設立的是黨支部，而非外電所述的黨委會。

中國公司法未有強制要求外資金融機構執行

滙豐發言人回覆查詢時續稱，根據一般的做法，在中國內地經營業務的私人企業，其中共黨員員工可根據相關規定組織設立基層黨組織。設立基層黨組織最少只需要三位成員，實爲普遍。

發言人續指，這些組織的設立通常不涉及管理層，亦不會影響業務方針和日常營運，「作為一家商業機構，我們不會干涉員工政見。」

中國公司法要求企業設立共產黨基層委員會，但未有強制要求外資金融機構執行，報道引述其他外資銀行指，滙豐成立黨委後其他外資或須設立同類委員會，但美資銀行尤其憂慮這可能潛在暴露公司的戰略決定和客戶數據。

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編輯：麥德銘

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金融機構 中國共產黨 前海 中國 滙豐控股（00005）
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