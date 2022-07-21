▲ 【電動車】新世界夥Shell及森那美汽車 於第四季K11商場建電動車充電站、包括快速充電站

電動車車主喜訊！新世界 （00017） 宣布，與香港蜆殼有限公司（Shell）及寶馬授權港澳進口經銷商森那美汽車合作，於今年第四季起，在新世界旗下的香港物業包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER King's Road等設置逾100個通用式電動車充電點。

三者將策動「新世界綠色運輸聯盟」，並獲Shell及森那美汽車於未來三至五年內，注資逾5,000萬港元入這聯盟。新世界指，相關充電點支援市面大部份的電動車型號，當中快速充電能為車輛於60分鐘內從10%充電至80%。新世界將與Shell研究聯乘推廣其「K Dollar」與「Shell Bonus 分」獎賞計劃助消費者邊充邊賺：使用Shell Recharge電動車充電點次數越多，就能賺取越多K Dollar。

森那美汽車將推出自行研發的手機應用程式，以提升用戶體驗，功能包括顯示充電點的使用情況、車輛充電狀態和網上付款。

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編輯：姚卓然

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