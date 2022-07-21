【2022消費券】WeChat Pay HK指首階段消費券已使用近9成 約5%用戶至今竟分文未花 預期與第二階段合併使用

本港的2022年第一階段的消費券計劃於4月初派發，至今已經超過3個月。覆蓋全港超過15萬間香港本地商戶的WeChat Pay HK，今日公布了最新消費券相關數字：截至本月20日，第一階段消費券使用已經消耗近9成，目前仍有約5%用戶至今分文未花，預期預留至第二階段將金額合併進行大額消費。

【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

第二階段消費券登記將於7月23日截止，目前正在登記及轉會期的最後階段。據WeChat Pay HK商戶及用戶數據顯示，市民多將第一階段消費券用於零售類別，尤其是超市便利店、服飾及電子產品。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示：「WeChat Pay HK合作商戶類型廣泛，涵蓋日常生活購物、餐飲、生活繳費及街市等各個範疇，更支援大額消費，令更多人受惠，為消費者的日常生活帶來愉悅的消費體驗及增添便利。我們期望廣大市民把握第二階段消費券登記期最後三天，選取WeChat Pay HK作為領取消費券平台，盡享一連串加碼優惠高達630元，『賞』點用都得！」

【職場熱話】工作空白期近3個月 被HR質問是否「個人有問題」 打工仔跪求得體回應方法【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文