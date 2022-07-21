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【能源危機】 北溪一號將恢復部分供應 斷氣憂慮或能稍作緩解

環球政經 15:27 2022/07/21

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據《路透社》報道，俄羅斯運營商表示，在北溪一號斷供10天後會於周四（21日）恢復向德國輸送天然氣，而歐洲對於北溪一號斷氣的憂慮或能因此而稍作緩解。

運營商的一位發言人指，「我們正在恢復天然氣的運輸，但這可能需要數小時才能達到指定的運輸量」。在北溪一號進行年度維護後，歐洲一直對北溪一號是否重啟感到緊張，因為該管道佔俄羅斯對歐盟天然氣出口的三分之一以上。

奧地利石油天然氣集團（OMV ）的一位發言人表示，俄羅斯天然氣工業股份公司表示其將在周四提供約 50% 的天然氣量，而這是關閉前的水平。俄羅斯在上月以加拿大維修的渦輪機延遲返還為由，把管道的天然氣流量減少至容量的 40%。

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責任編輯：關海儀

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能源危機 德國 加拿大 天然氣 歐盟 俄羅斯

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