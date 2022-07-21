【電動車】Shell及森那美汽車注資逾5,000萬　在港設逾百電動車充電點

▲ Shell及森那美汽車承諾於未來3至5年內，注資逾5,000萬，於本年第四季起，在香港設置逾100個通用式電動車充電點。（新世界發展提供圖片）

新世界發展宣布，由該集團策動的「新世界綠色運輸聯盟」正式成立，與香港蜆殼（Shell），以及森那美汽車集團簽署合作備忘錄。Shell及森那美汽車承諾於未來3至5年內，注資逾5,000萬，於本年第四季起，在香港設置逾100個通用式電動車充電點。

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本年第四季起啟用

政府於去年3月公佈首份《香港電動車普及化路線圖》，目標是在2050年前達致所有車輛零排放、2035年或之前停止新登記燃油私家車等。

因此，新世界牽頭與Shell及森那美汽車合作，於本年第四季起，在新世界旗下物業包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、K11 ATELIER King's Road等，由Shell及森那美汽車設置逾100個電動車通用充電點，有關充電點支援市面大部份的電動車型號，當中快速充電能為車輛於60分鐘內從10%充電至80%，便捷且操作容易。

聯乘Shell推邊充邊賺獎賞

為進一步鼓勵市民投入綠色生活，新世界將與Shell研究聯乘推廣其「K Dollar」與「Shell Bonus 分」獎賞計劃，幫助消費者「邊充邊賺」。

市民使用Shell Recharge電動車充電點次數越多，就能賺取越多K Dollar。同時，森那美汽車將推出自行研發的手機應用程式，提升用戶體驗，功能包括顯示充電點的使用情況、車輛充電狀態和網上付款。

另外，Shell及森那美汽車將與新世界旗下各個業務單位展開多重合作，包括舉辦期間限定的電動車展，亦有機會透過新世界業務生態圈，參與更多合作項目。

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責任編輯：李智美