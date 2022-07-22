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【Lady M】Lady M內地所有實體店將於9月10日終止經營　Lady M：品牌不是只追求利潤（第二版）

Hot Talk 18:25 2022/07/22

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【千層蛋糕】Lady M內地所有實體店將於9月10日終止經營

著名千層蛋糕連鎖品牌Lady M在中國內地的獨家經營者上海牧薪餐飲管理發布「Lady M中國內地門店終止經營公告」，指Lady M中國內地所有實體門店將於9月10日終止經營。消息指，Lady M計劃將內地門店轉變為直營模式。

Lady M回應內媒時表示，「集團的目標是運營品牌，品牌不是只要追求利潤，而是要提升消費者獲得的品質感」，直營將使集團直達消費者，更好地實現這一目標，Lady M在美國、香港、新加坡等市場做了大量的品牌活動，公司希望在中國內地Lady M品牌勢能夠增長，這是直營的初衷。

Lady M上月尋求2000萬美元融資

上海牧薪餐飲管理表示，是次終止經營是應Lady M品牌方要求，但廣大消費者仍可於終止經營日前至Lady M實體門店，及線上小程序消費（含正常使用LADY M預付卡）。

彭博上月報道，Lady M正準備尋求2000萬美元（折合約1.56億港元）的新一輪融資，估值可能會達到6億美元（約46.8億港元）。

（第二版加入Lady M回應）

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編輯：姚卓然

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