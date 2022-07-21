【Lady M】Lady M內地所有實體店將於9月10日終止經營

▲ 【千層蛋糕】Lady M內地所有實體店將於9月10日終止經營

著名千層蛋糕連鎖品牌Lady M在中國內地的獨家經營者上海牧薪餐飲管理發布「Lady M中國內地門店終止經營公告」，指Lady M中國內地所有實體門店將於9月10日終止經營，該終止經營日為Lady M預付卡的終止兌付日。

上海牧薪餐飲管理表示，是次終止經營是應Lady M品牌方要求。不過，其公告指，廣大消費者仍可於終止經營日前至Lady M實體門店，及線上小程序消費（含正常使用LADY M預付卡）。

上月，據《彭博》報導，Lady M正準備尋求2000萬美元（折合約1.56億港元）的新一輪融資，估值可能會達到6億美元（折合約46.8億港元）。

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編輯：姚卓然

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