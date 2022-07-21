  • 30°C
香港時間 : 2022722日 (五) 00:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】內地房地產除咗可以做按揭 原來供斷咗可以再融資？

理財智慧 23:00 2022/07/21

分享：

分享：

相信讀者們每星期都會收到「大灣區物業顧問」致電，聲稱幾十萬首期便可以買800尺的物業。過往不少在內地物業在香港都不能承造按揭，但隨著愈多港人往內地置業，不少銀行都開始接受；甚至連供好的內地物業都可以再按，提供再融資機會。

同場加映:【青姐話】唔殘唔彈 似有期盼

內地物業按揭

隨著粵港澳大灣區成為未來發展方針，加上兩地通關愈趨方便（更多關口、更便捷通關程序），加上「一小時生活圈」賣點，吸引不少港人往內地置業。現時不少中資銀行都承擔大灣區指定城市一手及契住宅物業按揭。按揭計劃都以港元利率為基礎（比內地銀行低息）、以港元結算（不用擔心匯率問題）。畢竟內地房地產仍有一定吸引力，包括入場門檻低和當地較低生活費，而且樓價較疫情前下跌不少，相信日後通關，對不少港人而言具吸引力。

內地資產加按

在香港，透過加按或轉按去賺取息差，都是不少讀者其中一個製造被動收入的方法，例如現時借貸利率為2.8%，但購買一隻年回報為7%至8%的派息基金，透過賺取息差，為自己提供被動收入。

為了同樣滿足需求，南洋商業銀行推出了「內房通」只要是指定城市供滿的物業做可以再按揭，當然按揭利率一定較香港物業高、還款期最多為20年，但起碼在不用變賣房地產的情況下，達到再融資目標。

投資策略

有不少讀者都對於借貸感到十分抗拒，當然每個人都有不同的看法，但是都要知道成功借貸是「代表銀行信任你」。有些人在貸款後會再投資、購買投資產品，視乎個人可承受風險，但起碼為自己提供一個在繼續居住的情況下提供一筆額外的資金用於提供投資或被動收入的作用。

同場加映:【溫股知新】恒指處於關鍵位 七小福再同你睇

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩

開啟hket App，閱讀全文
按揭貸款 被動收入 樓價 疫情 物業 轉按 物業按揭 派息基金 投資產品 借貸

上一篇文章

【理財智慧】退休點樣資產配置？一文了解474 財務法

下一篇文章

【投資移民】紐西蘭推出新簽證吸引投資移民　門檻500萬紐元　望投資者主力投資企業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【樓市現象】（多圖睇）暑期到減租盤處處有 維景灣畔靚裝修3房 業主減價17%即獲內地家庭承租
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【美國加息】黑石集團：聯儲局將加息到明年　最終利率接近5厘
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【理財個案】夫婦移民英國一年後極速回流返港 醫食住行現實與期望差距甚大 過來人：「擔心金錢問題而不敢吃菜」
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【MIRROR演唱會】MIRROR現身BABY MIRROR限定店親身示範最佳打卡位 姜濤鬼馬帶咗一粒自己返屋企
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
【恒指季檢】恒指下月季檢 中金料11股有力染藍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款