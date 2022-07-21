【理財智慧】內地房地產除咗可以做按揭 原來供斷咗可以再融資？

相信讀者們每星期都會收到「大灣區物業顧問」致電，聲稱幾十萬首期便可以買800尺的物業。過往不少在內地物業在香港都不能承造按揭，但隨著愈多港人往內地置業，不少銀行都開始接受；甚至連供好的內地物業都可以再按，提供再融資機會。

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內地物業按揭

隨著粵港澳大灣區成為未來發展方針，加上兩地通關愈趨方便（更多關口、更便捷通關程序），加上「一小時生活圈」賣點，吸引不少港人往內地置業。現時不少中資銀行都承擔大灣區指定城市一手及契住宅物業按揭。按揭計劃都以港元利率為基礎（比內地銀行低息）、以港元結算（不用擔心匯率問題）。畢竟內地房地產仍有一定吸引力，包括入場門檻低和當地較低生活費，而且樓價較疫情前下跌不少，相信日後通關，對不少港人而言具吸引力。

內地資產加按

在香港，透過加按或轉按去賺取息差，都是不少讀者其中一個製造被動收入的方法，例如現時借貸利率為2.8%，但購買一隻年回報為7%至8%的派息基金，透過賺取息差，為自己提供被動收入。

為了同樣滿足需求，南洋商業銀行推出了「內房通」只要是指定城市供滿的物業做可以再按揭，當然按揭利率一定較香港物業高、還款期最多為20年，但起碼在不用變賣房地產的情況下，達到再融資目標。

投資策略

有不少讀者都對於借貸感到十分抗拒，當然每個人都有不同的看法，但是都要知道成功借貸是「代表銀行信任你」。有些人在貸款後會再投資、購買投資產品，視乎個人可承受風險，但起碼為自己提供一個在繼續居住的情況下提供一筆額外的資金用於提供投資或被動收入的作用。

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責任編輯：陳佳恩