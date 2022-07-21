【科技巨頭】三星SDI稱斥102億於馬來西亞建電池廠 料2024年投產

南韓三星子公司三星SDI宣布，其將會斥資近1.7萬億韓元（約值101.88億港元）於馬來西亞新建電池製造廠，並預計最快於2024年投產。

為了應對目前不斷增長的需求，三星SDI將生產寬21毫米、長70毫米的21700型可用於電動車的電池，新廠房將是公司在馬來西亞第二間電池廠，而三星在南韓、中國、匈牙利及美國均設有設廠。

三星SDI表示，在馬來西亞興建的新工廠，預期可於2024年開始製造柱形電池，其適用於電動車及其他多項產品。

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責任編輯：關海儀