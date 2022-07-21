【遊戲股】商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點　遊戲股走強　心動曾漲逾一成、網易升7%

▲ 商務部等27部門擬擴大網絡遊戲審核試點 遊戲股走強 心動曾漲逾一成、網易升7%

商務部聯同27部門發佈關於推進對外文化貿易高質量發展的意見文件，當中提及將深化文化領域審批改革，包括擴大網絡遊戲審核試點，此外亦會專注文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，並將優化審批流程改革試點。

多隻遊戲股午後漲幅擴大，當中心動公司 （02400） 漲幅一度升逾一成，現報20.1元，升7.5%；網易 （09999） 股價不斷攀升，現報154元，升7.1%；IGG （00799） 一度升半成，現報3.38元，升4%；中手游 （00302） 曾升逾4%，現報2.24元，升2.8%。

意見又指出，要在動漫、影視、出版、演藝、遊戲等領域培育一批國際知名品牌，實現創造性轉化和創新性發展，引導和推動企業加大創意開發和品牌培育力度，提升品牌產品和服務出口附加值。

此外，意見建議大力發展數字文化貿易，支持數字藝術、雲展覽和沉浸體驗等新興業態發展，積極培育網絡文學、網絡音樂、網絡遊戲、數字動漫等領域出口競爭優勢。

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記者：梁安琪