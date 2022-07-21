Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全

美國Starbucks早前宣布全國16間分店結業，透露原因包括大量露宿者霸佔店舖及犯罪問題猖獗。Starbucks行政總裁更聲稱美國已經不再安全，批評各地領袖沒有正視犯罪情況，揚言會有更多分店結業。

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Starbucks上周已宣布關閉美國16間門市，地區包括西雅圖、洛杉磯、華盛頓特區及費城，受影響門市據報出現犯罪潮，不少員工投訴工作環境變得不安全。

公司指有消費的顧客在門市吸毒，而且公司允許訪客借用洗手間的政策也被濫用，大量露宿者濫用洗手間吸毒或從事非法行為。

行政總裁舒爾茨（Howard Schultz）指，公司出於安全考慮決定關閉16間門市，更揚言這只是開始，未來仍有更多分店會結業。

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據悉，舒爾茨提到美國已經變得不安全（America has become unsafe），批評各州政府、州長、市長及議會放棄打擊犯罪或處理精神疾病等問題的責任。

Starbucks更考慮推翻2018年起的政策，停止向公眾開放洗手間。舒爾茨上月坦言門市存在安全問題，大量人隨意進出店舖，強調公司必須為員工及客戶提供一個安全環境。

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責任編輯：鄭錦玲

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