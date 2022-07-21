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【疫市營商】新都城中心設7米高LINE FRIENDS裝置　消費指定金額送小禮品

商業 15:00 2022/07/21

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今個夏日，新都城中心2期及3期將推出「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」，活動聯同國際創意工作室LINE FRIENDS、以及國際著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS策劃。

是次活動於7月30日至10月2日期間進行，設有多個打卡位，包括全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN、5米高LINE FRIENDS MINI CONY巨型枱上擺件，並提供多項互動遊戲，如「藝術家視角塗鴉體驗」、「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等。

【疫市營商】90後空姐裸辭賣手作Q版公仔　經營4年疫市銷售增3倍

期間限定店　率先公開發售精品
商場將於兩個地點特設「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」活動期間限定店，一系列LINE FRIENDS minini精品，將於活動現場率先公開發售，當中包括：LINE FRIENDS minini 大頭咕𠱸、滑鼠墊、30日挑戰貼紙、夏日Aloha主題襟章（盲盒）、主題坐檯月曆等。 

【復古商機】衣飾復古風受追捧　古著店生意逆市升3成（多圖）

H‧COINS會員於場內以電子貨幣單一消費滿300元，經H‧COINS手機APP自助上載或親臨MCP CENTRAL L1會員專區，成功登記賺取COINS後，即可獲電子印花1枚。集齊4枚電子印花，即可換領「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」2D或3D口罩 (成人10片獨立包裝) 乙盒。

【電影片酬】荷里活最新片酬排行榜曝光 　Tom Cruise憑《壯志凌雲：獨行俠》7.85億登頂榜首

責任編輯：馬意文

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