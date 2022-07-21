【疫市營商】新都城中心設7米高LINE FRIENDS裝置　消費指定金額送小禮品

今個夏日，新都城中心2期及3期將推出「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」，活動聯同國際創意工作室LINE FRIENDS、以及國際著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS策劃。

是次活動於7月30日至10月2日期間進行，設有多個打卡位，包括全球最大7米高LINE FRIENDS MINI BROWN、5米高LINE FRIENDS MINI CONY巨型枱上擺件，並提供多項互動遊戲，如「藝術家視角塗鴉體驗」、「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等。

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期間限定店 率先公開發售精品

商場將於兩個地點特設「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」活動期間限定店，一系列LINE FRIENDS minini精品，將於活動現場率先公開發售，當中包括：LINE FRIENDS minini 大頭咕𠱸、滑鼠墊、30日挑戰貼紙、夏日Aloha主題襟章（盲盒）、主題坐檯月曆等。

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責任編輯：馬意文