美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國

俄羅斯與烏克蘭的戰事開始以來，有關俄羅斯總統普京健康的揣測不絕於耳。美國中情局（CIA）近日表明，未有情報指普京健康有疑慮，直指普京野心是幫助俄羅斯恢復大國地位，而且早已認為烏克蘭非真正的國家。

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CIA局長伯恩斯（William Burns）周三（20日）出席科羅拉多州舉行的安全論壇時指出，就現時情報而言，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「根本太健康」（entirely too healthy），否定外界眾多傳言。伯恩斯亦表明，言論非正式的情報判別。

曾任駐莫斯科大使的伯恩斯亦分享多年與普京交手的感想，指隨普京身邊核心圍及幕僚群在過去10年持續收縮，普京更堅定相信掌控﹑恐嚇及嚴懲等手段。

伯恩斯稱普京深信，他作為俄羅斯領袖的宿命就是帶領俄羅斯回復成一個大國。普京認為當中關鍵是俄羅斯要重新建立對鄰國的控制，當中必須掌握烏克蘭才可達成目標。

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去年11月時，伯恩斯曾兩度訪問莫斯科，警告俄國入侵烏克蘭會有嚴重後果。伯恩斯指普京入侵烏克蘭的計劃充滿錯誤判決及幻想，嚴重低估烏克蘭及烏克蘭人抵抗的意志。而普京本人深信相關錯誤資訊，因為他多年來認定烏克蘭並非真正的國家。

伯恩斯認為，俄軍轉向集中攻擊頓巴斯地區（Donbas）反映他們有汲取前期失利的教訓。伊朗有傳會為俄軍提供無人機，伯恩斯指此舉凸顯俄軍在防守上的弱點。

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責任編輯：吳漢培

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