  • 33°C
香港時間 : 2022721日 (四) 14:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美CIA指普京好健康 致力恢復俄羅斯成大國

環球社會熱點 14:16 2022/07/21

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭的戰事開始以來，有關俄羅斯總統普京健康的揣測不絕於耳。美國中情局（CIA）近日表明，未有情報指普京健康有疑慮，直指普京野心是幫助俄羅斯恢復大國地位，而且早已認為烏克蘭非真正的國家。

【烏克蘭戰爭】歐盟促成員國減天然氣消耗 或有懲罰措施 【下一頁】

CIA局長伯恩斯（William Burns）周三（20日）出席科羅拉多州舉行的安全論壇時指出，就現時情報而言，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「根本太健康」（entirely too healthy），否定外界眾多傳言。伯恩斯亦表明，言論非正式的情報判別。

曾任駐莫斯科大使的伯恩斯亦分享多年與普京交手的感想，指隨普京身邊核心圍及幕僚群在過去10年持續收縮，普京更堅定相信掌控﹑恐嚇及嚴懲等手段。

伯恩斯稱普京深信，他作為俄羅斯領袖的宿命就是帶領俄羅斯回復成一個大國。普京認為當中關鍵是俄羅斯要重新建立對鄰國的控制，當中必須掌握烏克蘭才可達成目標。

拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清 【下一頁】

去年11月時，伯恩斯曾兩度訪問莫斯科，警告俄國入侵烏克蘭會有嚴重後果。伯恩斯指普京入侵烏克蘭的計劃充滿錯誤判決及幻想，嚴重低估烏克蘭及烏克蘭人抵抗的意志。而普京本人深信相關錯誤資訊，因為他多年來認定烏克蘭並非真正的國家。

伯恩斯認為，俄軍轉向集中攻擊頓巴斯地區（Donbas）反映他們有汲取前期失利的教訓。伊朗有傳會為俄軍提供無人機，伯恩斯指此舉凸顯俄軍在防守上的弱點。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

【香港書展2022會員迎新賞】即場下載《香港經濟日報》App成為新會員，即送你精美禮物乙份!

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪
今日
拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
今日
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
2022/07/20
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁
2022/07/20
【烏克蘭戰爭】俄促西方勿政治化糧食問題 歐盟或放寬制裁
憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電
2022/07/19
憂俄切斷天然氣 德國考慮繼續使用核電

你可能感興趣

拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪
今日 11:00
拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
今日 12:06
特朗普前妻葬禮彌撒 細仔身高逾兩米鶴立雞群（多圖）
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
16:14 2022/07/20
【北溪一號】料準時恢復天然氣供應 普京警告或下調
軍事 國防 地緣政治 美國 CIA 俄羅斯 烏克蘭 頓巴斯

上一篇文章

Starbucks警告更多分店會結業 CEO：美國已不安全

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間14:00）
【新冠肺炎】美近8成人認為病毒不會消失 3成指疫情已完
【新冠肺炎】美近8成人認為病毒不會消失 3成指疫情已完
點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟
點解英國歐洲會咁熱？ 罕見熱浪或陸續有嚟
【烏克蘭戰爭】美CIA指普京好健康 俄擴大在烏目標（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】美CIA指普京好健康 俄擴大在烏目標（不斷更新）
【歐洲熱浪】法國酒店扔石油氣罐落泳池 憂高溫釀爆炸
【歐洲熱浪】法國酒店扔石油氣罐落泳池 憂高溫釀爆炸
紐約20亞裔家庭墮置業騙局 地產商挾帶私逃捲逾3000萬
紐約20亞裔家庭墮置業騙局 地產商挾帶私逃捲逾3000萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款