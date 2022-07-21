新七小福策略跟進 溫傑為你逐隻拆解

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【生科股】聖諾醫藥跌近2% 無視若干股東承諾自願禁售至年底 涉3383萬股、佔已發行股38%
凱基亞洲投資策略部主管溫傑（比比）今年推介「新七小福」，包括：比亞迪 （01211） 、龍源電力 （00916） 、百威亞太 （01876） 、中國中鐵 （00390） 、領展 （00823） 、紫金礦業 （02899） 、嘉泓物流 （02130） ，當中比亞迪 （01211） 、、中國中鐵 （00390） 表現最好，只有龍源電力 （00916） 未到價，比亞迪幾錢可買？溫傑逐隻拆解買賣策略（詳見下文）。足本分析→【按此】
*油價升定跌？重溫《ET財智Talk》艾德文錦輝教你期油、黃金點部署*
比亞迪 （01211） ：上望300至304元，入市第一注宜睇260元
龍源電力 （00916） ：風力發電股招標價低，市場料盈利有變，逾百億補貼傳未有龍源電力份，市場未明朗，15元買入，12.75元止蝕
中國中鐵 （00390） ：4.7元買入，現時回調基建股仍可憧憬，爛尾樓不利水泥股、鋼材股
百威亞太 （01876） ：19.5元買入
領展 （00823） ：63元買入
紫金礦業 （02899） ；8.89元買入
嘉泓物流 （02130） ：上望9.2至9.3元
責任編輯：何美澄
欄名 : 3分鐘睇股