【港元滙價】金管局接錢後港滙曾見7.8478　約兩周最強水平

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因應港元滙價觸及7.85的弱方兌換保證，金管局今晨宣布承接112.02億港元沽盤，為本周最大的接錢額，香港銀行體系總結餘將於7月22日跌至1652.59億港元。金管局大手接錢後，港滙今早11時左右一度走強至7.8478，是7月8日以來最強水平。另外，1個月期港美拆息息差繼續維持在1.2厘水平，今報約1.22厘。
至於港元銀行同業拆息（HIBOR）則全線向上，與樓按相關的1個月拆息升至0.94506厘，是2020年6月以來最高，以H按息率為1個月HIBOR加1.3厘計算，實際供樓息率已升至約2.25厘水平。
表：港元銀行同業拆息
|到期日
|7月21日拆息
|7月20日拆息
|隔夜
|0.16375
|0.12441
|1星期
|0.31851
|0.27274
|2星期
|0.60250
|0.55607
|1個月
|0.94506
|0.92125
|2個月
|1.38274
|1.34089
|3個月
|1.92155
|1.87851
|6個月
|2.71125
|2.59548
|12個月
|3.44482
|3.40821
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責任編輯：余倩敏