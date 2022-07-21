【港元滙價】金管局接錢後港滙曾見7.8478　約兩周最強水平

▲ 金管局接錢後港滙曾見7.8478，約兩位最強水平。

因應港元滙價觸及7.85的弱方兌換保證，金管局今晨宣布承接112.02億港元沽盤，為本周最大的接錢額，香港銀行體系總結餘將於7月22日跌至1652.59億港元。金管局大手接錢後，港滙今早11時左右一度走強至7.8478，是7月8日以來最強水平。另外，1個月期港美拆息息差繼續維持在1.2厘水平，今報約1.22厘。

至於港元銀行同業拆息（HIBOR）則全線向上，與樓按相關的1個月拆息升至0.94506厘，是2020年6月以來最高，以H按息率為1個月HIBOR加1.3厘計算，實際供樓息率已升至約2.25厘水平。

表：港元銀行同業拆息

到期日 7月21日拆息 7月20日拆息 隔夜 0.16375 0.12441 1星期 0.31851 0.27274 2星期 0.60250 0.55607 1個月 0.94506 0.92125 2個月 1.38274 1.34089 3個月 1.92155 1.87851 6個月 2.71125 2.59548 12個月 3.44482 3.40821

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責任編輯：余倩敏