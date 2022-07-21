拜登自爆患癌惹擔憂 白宮發言人立即澄清

美國總統拜登經常口誤，使人關注其健康情況。拜登周三（20日）就氣候變化問題發表講話，突然自爆自己現時身患癌症，稱由於小時候受住所附近的煉油廠排放物影響。這番言論使白宮火速為他澄清。

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拜登（Joe Biden）周三到訪麻省（Massachusetts）期間，就氣候變化問題發表講話。拜登在講話中透露自己小時候在特拉華州（Delaware）的煉油廠附近居住，煉油廠排放的污染物導致自己與其他人患癌，指責這些煉油廠是導致當地患癌率長期高企的罪魁禍首 。

拜登形容自己與其他人「現時身患癌症」（have cancer）的言論，引起外界揣測及擔憂。

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白宮新聞發言人貝茨（Andrew Bates）火速為拜登澄清，他同日在Twitter轉載華盛頓郵報專欄作家Glenn Kessler帖文，後者指拜登上任前已接受非黑色素瘤皮膚癌治療。

拜登主診醫生奧康納（Kevin O'Connor）為他進行年度身體檢查，並無提及拜登目前患有任何癌症。奧康納認為拜登早年患皮膚癌的原因是過分曝曬，並非因接觸石油工業化學品，現時無沒有復發情況。

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責任編輯：郭麗明