【滴滴出行】滴滴被網信辦判罰80.26億元人幣　另CEO程維、總裁柳青各處100萬元人幣罰款　集團：誠懇接受處罰、認真完成整改（第二版）

▲ 【滴滴出行】滴滴被判罰80.26億元人幣 另CEO程維、總裁柳青各處100萬元人幣罰款

中國國家互聯網信息辦公室（下稱網信辦）依據《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》《行政處罰法》等法律法規，對內地網約車平台滴滴處以80.26億元人民幣罰款。另外，對滴滴董事長兼首席執行官程維、總裁柳青各處人民幣100萬元罰款，較此前市傳滴滴被罰逾10億美元（約67.6億元人民幣）為多。

網信辦指，根據網絡安全審查結論及發現的問題和線索，網信辦依法對滴滴全球股份有限公司涉嫌違法行為進行立案調查。經查實，滴滴全球股份有限公司違反《網絡安全法》《數據安全法》《個人信息保護法》的違法違規行為事實清楚、證據確鑿、情節嚴重、性質惡劣。

網信辦表示，經查明，滴滴共存在16項違法事實，歸納起來主要是8個方面：

1）違法收集用戶手機相冊中的截圖信息1196.39萬條；

2）過度收集用戶剪切板信息、應用列表信息83.23億條；

3）過度收集乘客人臉識別信息1.07億條、年齡段信息5350.92萬條、職業信息1633.56萬條、親情關係信息138.29萬條、“家”和“公司”打車地址信息1.53億條；

4）過度收集乘客評價代駕服務時、App後台運行時、手機連接桔視記錄儀設備時的精準位置（經緯度）信息1.67億條；

5）過度收集司機學歷信息14.29萬條，以明文形式存儲司機身份證號信息5780.26萬條；

6）在未明確告知乘客情況下分析乘客出行意圖信息539.76億條、常駐城市信息15.38億條、異地商務/異地旅遊信息3.04億條；7）在乘客使用順風車服務時頻繁索取無關的“電話權限”；

8）未準確、清晰說明用戶設備信息等19項個人信息處理目的。

滴滴數據處理涉及危害國家安全

網信辦表示，此前，網絡安全審查還發現，滴滴存在嚴重影響國家安全的數據處理活動，以及拒不履行監管部門的明確要求，陽奉陰違、惡意逃避監管等其他違法違規問題。滴滴違法違規運營給國家關鍵信息基礎設施安全和數據安全帶來嚴重安全風險隱患。因涉及國家安全，依法不公開。

同時，網信辦指，此次對滴滴的網絡安全審查相關行政處罰，與一般的行政處罰不同，具有特殊性。滴滴違法違規行為情節嚴重，結合網絡安全審查情況，應當予以從嚴從重處罰。而程維及柳青須對違法行為負主管責任。

滴滴：誠懇接受處罰、認真完成整改

滴滴回應指，對網信辦的處罰決定，集團誠懇接受，堅決服從，嚴格按照處罰決定和相關法律法規要求，全面深入自查，積極配合監管，認真完成整改。集團真誠地感謝主管部門的檢查和指導，感謝社會公眾的批評和監督，將引以為戒，堅持安全與發展並重，進一步加強網絡安全、數據安全建設，加強個人信息保護，切實履行社會責任，服務好每一位乘客、司機師傅和合作夥伴，實現企業安全健康可持續發展。

（第二版加入滴滴出行回應）

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編輯：姚卓然

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