【自動駕駛】百度發布「無方向盤」自駕車　成本僅29萬元

▲ Apollo RT6的無方向盤設計，能釋放更多空間來製作獨特的內飾，允許安裝額外的座位、台式機或遊戲機。（百度）

中國科技巨頭百度在去年8月，推出自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，至今已在北京、上海、深圳和廣州等10多個城市落地，錄得超過100萬份訂單。百度創辦人李彥宏在「2022百度世界大會」上宣布，將推出「無方向盤」自動駕駛汽車Apollo RT6，每輛成本僅25萬人民幣（約29萬港元）。

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李彥宏表示，Apollo RT6是為複雜的城市環境而設計，將於2023年在「蘿蔔快跑」上投入營運。他指出，每輛Apollo RT6的成本價只是25萬人民幣，量產成本僅業界的1/10，並認為這車將加速自駕車的大規模部署，且計畫在中國各地部署數以萬計的自駕車，以「接近無人駕駛的共享交通未來」為目標。

Apollo RT6的無方向盤設計，能釋放更多空間來製作獨特的內飾，允許安裝額外的座位、台式機或遊戲機。此外，Apollo RT6也配備百度的L4自駕系統，由汽車級雙運算單元驅動，運算能力高達1,200 TOPS。

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此外，Apollo RT6也採用了38個傳感器，包括8個激光雷達和12個鏡頭，可帶來更全面的空間精準度和遠距離探測。

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責任編輯：陳卓賢