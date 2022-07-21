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【電影片酬】荷里活最新片酬排行榜曝光 　Tom Cruise憑《壯志凌雲：獨行俠》7.85億登頂榜首

商業 12:57 2022/07/21

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女演員中，新片片酬最高的是以「小丑女」為人熟知的瑪歌羅比（Margot Robbie）。（法新社圖片）

電影雜誌Variety曝光最新的荷里活影星片酬榜，Tom Cruise（湯告魯斯）以1億美元（約7.85億港元）登頂，大幅度拋離其他演員。不過，排行榜中的男女演員片酬差距非常之大，一直到第18名才看到女演員身影。

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整個排行榜的榜首是湯告魯斯（Tom Cruise），他接拍《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）的片酬加票房分紅高達1億美元（約7.85億港元）；今年的出爐影帝、年初在奧斯卡上因「掌摑事件」傳出電影項目遭停擺的韋史密夫（Will Smith），較早前接拍的電影《Emancipation》亦收3,500萬美元（約2.74億港元）片酬。

另外，影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）以新作《Killers of the Flower Moon》收3,000萬美元（約2.35億港元）；畢彼特（Brad Pitt）同樣收3,000萬美元；人稱「The Rock」的狄維莊遜（Dwayne Johnson）以《黑亞當》獲2250萬美元（約1.76億港元）；影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）接拍的《小丑》續集，從第一部的450萬美元（約3531萬港元），直接漲至2000萬美元（約1.56億港元），片酬大增約5倍。

女演員中，新片片酬最高的是以「小丑女」為人熟知的瑪歌羅比（Margot Robbie），她和賴恩高斯寧（Ryan Gosling）主演真人版《芭比》同工同酬，各拿1250萬美元（約9810萬港元）。女星第2位是以Netflix劇集《怪奇物語》（Stranger Things）走紅的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown），以1,000萬美元（約7,840萬港元）接拍Netflix電影《天才少女福爾摩斯2》（Enola Holmes 2）。

荷里活影星片酬榜頭20位

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責任編輯：李智美

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