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【歐洲熱浪】倫敦多處大火 消防部門二戰以來最忙碌

環球社會熱點 12:40 2022/07/21

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歐洲熱浪持續多日，英國倫敦氣溫首次突破攝氏40度。倫敦政府更透露，消防部門經歷二次世界大戰以來最繁忙一日，接獲2,000多宗求助並要撲滅多場火災。英國周三（20日）氣溫回落，但早前高溫導致交通系統要繼續維修，民眾出行仍受阻。

拜登指氣候變化為緊急事件 撥款179億抗熱浪 【下一頁】

倫敦消防部門周二（19日）經歷了二戰以來最忙碌的一日。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，消防部門通常高峰期每日會接到500多個求助電話，而周二當日接獲超過2,600宗求助，而當日更同時發生10多宗火災。

據倫敦消防隊助理局長史密斯（Jonathan Smith）表示，消防員要承受攝氏40度高溫帶著大堆裝備工作。倫敦有16名消防員在撲救大火時受傷，其中兩人要入院。

火災更摧毀多個地區的公司、住宅、學校及教堂，倫敦、萊斯特郡和南約克郡消防隊都宣布發生重大事件。

聯合國警告極端熱浪成夏季常態 最少持續2060年 【下一頁】

簡世德呼籲民眾在熱浪期間避免在公眾場所燒烤，也要小心存放玻璃樽，避免透過玻璃樽折射的陽光產生熱力引發火災。

雖然周三溫度已經回落，但早前高溫導致架空電纜、軌道及信號系統受損，周三早上英格蘭各地有數十班火車取消或延誤。

英國鐵路網公司（Network Rail）呼籲民眾出發前要查詢交通狀況，並避免非必要行程。

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責任編輯：鄭錦玲

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