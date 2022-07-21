【下半年展望】中泰證券：第三季離岸中資股風險偏好未必積極改善　應配置石油、煤炭、電訊等板塊

▲ 中泰證券料第三季離岸中資股風險偏好未必積極改善，應配置石油、煤炭、電訊等板塊。

中泰國際研究部策略分析師顏招駿認為，針對互聯網行業不明朗的政策及疫情帶來的經濟下行壓力，是打擊港股的主因，但互聯網行業監管風險漸減，而中央出台包括一系列刺激消費及促進投資等穩增長政策，有利經濟及信心修復。

相反，美國經濟正飽受增速放緩、高通脹、強緊縮影響，中美經濟及政策週期錯位。他認為，上述情況有助吸引海外資金增加對中資股配置，特別是外資在過去一年多一直低配中資股，風險溢價降低，令他們有誘因由低配變為標配或高配。單是這些資產分配的流動性，已經能夠對中資股帶來支撐。因此，6月北向資金大額流入了729億元，扭轉了年初至6月淨流出的趨勢。

恒指下半年波動區間介乎19,500至24,300點

顏招駿重申，海外央行緊縮政策將抑制港股的估值上行空間，港股下半年將呈「N」字型的震盪上行趨勢，下半年波動區間介乎19,500至24,300點，成長股第四季會佔優。

板塊方面，他指下半年應該價值與成長均衡配置，「低增長+高通脹+強緊縮」是第三季度海外市場的宏觀組合。儘管中國經濟已過最差時刻，但預計內地於二十大會議前，不會對防疫措施進行大幅鬆動，而企業基本面進入驗證階段，料第三季度離岸中資股的風險偏好未必有積極改善。

惟他預計，第四季度來自外部聯儲局的加息及無風險利率上行壓力會收斂，而內部中國企業的盈利路徑開始清晰，所以第三季應繼續配置如石油、煤炭、電訊等高現金流高股息的板塊，並料第四季度風格將更積極向成長板塊切換。

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記者：余倩敏